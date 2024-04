Sottosegretario, per esplosione Suviana soccorsi al meno sette

Al momento sono al lavoro squadre provenienti dall'Emilia Romagna e dalla Toscana al livello -7 dell'impianto della centrale idroelettrica. La situazione è ancora in evoluzione, cin i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella ricerca dei dispersi". Lo dice il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco che sta seguendo la situazione dopo l'esplosione nella centrale di Suviana.

"Sono in contatto con i vertici del dipartimento dei vigili del fuoco - spiega in una nota - e con il comandante di Bologna, che ho sentito al telefono per aggiornamenti sugli interventi di soccorso"



