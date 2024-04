Anime, le foto di Giampiero Corelli in mostra a Ravenna

Inaugura mercoledì 10 aprile alle 18, in Darsena a Ravenna, la mostra fotografica di Giampiero Corelli 'Anime', una serie di immagini realizzate dal fotoreporter ravennate nel corso di vari anni di reportage. Il progetto conta 14 foto, tutte di grande formato, che saranno sempre visibili sui muri esterni accanto al Darsenale-Bizantina Brewpub, in via d'Alaggio.

Le immagini esposte hanno tutte un comune denominatore, quello di avere uno sguardo di umanità, di amore e solidarietà verso le persone e verso l'ambiente, "ponendosi in completa contrapposizione con quello che accade nel mondo, come la guerra, la violenza e l'intolleranza". La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di Confcommercio.



