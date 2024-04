Zuppi, il precariato è uno dei problemi più grandi

"La stabilità" è l'obiettivo principale da raggiungere nel mondo del lavoro. Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, partecipando all'assemblea regionale di Confcooperative a Bologna. "Ancora il precariato è uno dei problemi più grandi che abbiamo - aggiunge Zuppi - c'è anche da non dimenticare tutto il problema dei morti sul lavoro, considerando il numero di morti che è ancora terribilmente alto". Per Zuppi, occorre anche "dare stabilità ai ragazzi per costruirsi il futuro e per capire che possono investire sul futuro e non accontentarsi di gestire il presente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA