La top five dei libri più venduti in Italia e all'estero

Harry Potter è tra i libri stranieri di narrativa più venduti in Italia nel 2023, mentre tra i titoli italiani di narrativa più venduti all'estero troviamo Il mio primo dizionario di Roberto Mari. Queste le top five dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori rese note nel giorno d'inaugurazione della Bologna Children's Book Fair l'8 aprile nel quadro di un incontro di Destinazione Francoforte con gli editori stranieri.

Top 5 libri ragazzi italiani più venduti all'estero: 1) Il mio primo dizionario di Roberto Mari, Giunti (Gennaio 2021) 2) Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando, Rizzoli (Maggio 2022) 3) Ciao, io sono Chico di Frencesco Taverna, Fabbri (Ottobre 2023) 4) Il Devoto-Oli Junior di G. Devoto, G.C. Oli, Le Monnier (Luglio 2022) 5) Le cinque porte di Mauro Corona, Mondadori (Aprile 2023).

Top 5 libri ragazzi stranieri più venduti in Italia: 1) Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling, Salani (Gennaio 2020) 2) Harry Potter e la camera dei segreti di J.K. Rowling, Salani (Gennaio 2020) 3) Il Piccolo Principe, ed. illustrata, di Antoine de Saint-Exupéry, Bompiani (Novembre 2014) 4) Diario di una Schiappa. Il re del rock di Jeff Kinney, Il Castoro (Ottobre 2023) 5) Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, Newton Compton (Gennaio 2015).



