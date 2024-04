Il premio Andersen 2024 a Heinz Janisch e Sydney Smith

Sono l'austriaco Heinz Janisch, come autore, e il canadese Sydney Smith, come illustratore, i vincitori del Premio Hans Christian Andersen 2024, considerato il Nobel della Letteratura per Ragazzi, annunciati in diretta da Stoccolma l'8 aprile alla Bologna Children's Book Fair, nel giorno d'apertura della fiera.

Heinz Janisch sostiene che "niente è troppo piccolo per la letteratura". Nato nel 1960 a Burgenland, non lontano dal confine ungherese, lo scrittore, che ora vive a Vienna "è un maestro del racconto in forma breve che lascia spazio all'immaginazione dei lettori" dice la motivazione della giuria.

"Sebbene molte delle sue opere siano divertenti, a volte anche assurde, ha un elemento filosofico nella sua scrittura che spesso rende i suoi libri profondi" e il suo contributo alla letteratura non riguarda solo i suoi scritti, ma anche letture, laboratori di scrittura letteraria e creativa per bambini e adulti e per giovani artisti disabili". Smith, nato nel 1980 nelle zone rurali della Nuova Scozia, in un'intervista dell'aprile 2022, ha detto: "ascoltare… è più in linea con il mio approccio alle storie". Secondo la giuria che lo ha premiato il suo lavoro "è come una narrazione visiva o un breve ricordo musicale. Usa il colore per introdurre la natura, gli odori in ogni libro. Il detto 'less is more' può essere applicato a ciascuna delle sue opere in cui spoglia il superfluo per esprimere le emozioni". Smith, pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo, che ha ottenuto importanti riconoscimenti con quasi tutti i suoi libri tra i quali Piccolo in città, "è un artista davvero universale". Con Jordan Scott, Super Premio Andersen, ha firmato gli albi Io parlo come un fiume e Il giardino di Babushka.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA