'Ucraina. Storie di Resistenza', percorso in foto a Bologna

Un percorso fotografico racconta e documenta l'impatto del conflitto sulle comunità colpite dalla guerra: 'Ucraina. Storie di Resistenza' è la mostra in programma dall'8 al 21 aprile nella Biblioteca Salaborsa di Bologna, che sarà inaugurata lunedì alle 18 alla presenza della Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard, e del sindaco Matteo Lepore. A guidare i visitatori saranno gli scatti di Arianna Arcara (Italia), Mykhaylo Palinchak (Ucraina), Rafał Milach (Polonia) e Sandra Schildwächter (Germania): immagini tra i palazzi distrutti nel Donetsk, nella regione di Kharkiv o nei rifugi di Kiev. Momenti di quotidianità che si alternano alle tracce del conflitto, mostrando civili che si addestrano per diventare soldati, ma anche volontari che preparano un pasto caldo per militari, medici e giornalisti.

La mostra, che fa tappa a Bologna dopo l'esordio al Maxxi di Roma, vuole offrire una nuova occasione per riflettere sulle cause e le conseguenze del conflitto, sottolineando il ruolo cruciale della narrazione fotografica in tempi sempre più segnati da campagne di disinformazione. Arcara, Palinchak, Milach e Schildwächter sono stati selezionati nell'ambito dell'International Visitor Leadership Program (Ivlp), uno dei programmi di scambio culturale più prestigiosi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, che ogni anno, attraverso le proprie Ambasciate in tutto il mondo, coinvolge circa 4.500 giovani leader.



