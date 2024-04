Berchidda Live, film sui 35 anni del festival di Paolo Fresu

È uno dei festival jazz più famosi in Europa, così come il suo fondatore, Paolo Fresu. Ora la storia di 'Time in Jazz', che da 35 anni prende vita ad agosto a Berchidda (Sassari), è diventata un film, 'Berchidda Live: un viaggio tra gli archivi di Time in Jazz', prodotto da Mammut Film e realizzato da Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi, che arriverà nelle sale italiane dal 15 aprile, distribuito dalla Cineteca di Bologna.

'Berchidda Live. Un viaggio nell'archivio Time in Jazz' è il ritratto di un festival vivo e pulsante, in continua evoluzione ma che mantiene intatto il suo fascino a dispetto del tempo; un appuntamento che si rinnova ogni estate dal 1988, in cui è transitato il meglio della musica, non solo jazz, nazionale e internazionale e dove sono cresciute generazioni di pubblico e di appassionati convenuti nel paese ai piedi del monte Limbara, ieri come oggi, per vivere un'esperienza unica di musica, cultura e natura. Innumerevoli gli artisti transitati nel corso degli anni a Time in Jazz e presenti nel film: Ornette Coleman, Stefano Bollani, Omar Sosa, Uri Caine, Art Ensemble of Chicago, Erri De Luca, Daniele di Bonaventura, Bill Frisell, Ezio Bosso, Carla Bley, Enrico Rava, Ludovico Einaudi, Alessandro Haber, Gianmaria Testa, Marco Baliani, Richard Galliano, solo per citarne alcuni.

'Berchidda Live' trasforma più di 1.500 ore di riprese girate in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe in un film concerto frutto di un lavoro a sei mani che ha visto insieme Cabiddu e chi ha potuto rileggere e dar vita al materiale filmico, Mellara & Rossi, che nel loro percorso autoriale hanno sempre lavorato sull'interpretazione degli archivi in chiave originale.



