Un podcast sul cold case Bonetti, ucciso nel Ferrarese

Il 28 giugno 1980 Nicola Bonetti, studente ferrarese di medicina, fu ucciso con due colpi di pistola mentre si trovava in macchina con la fidanzata al Lido di Spina. Il caso non è mai stato risolto. La sua storia viene ripercorsa in "Spari nel buio", serie audio true crime realizzata da Samuele Govoni, giornalista della Nuova Ferrara e da Francesco Patroncini di Ciakara Podcast.

"Questo lavoro nasce innanzitutto per ricordare, ricordare un ragazzo di 22 anni ucciso non si sa da chi e non si sa per cosa", spiega Govoni. E ancora: "Dopo anni di indagini il caso si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere, i genitori di Nicola se ne sono andati senza conoscere la verità e ancora oggi la sua morte resta un mistero".

Nel corso degli episodi, cinque in totale, alle voci di Govoni e Patroncini si alternano quelle dell'avvocato ferrarese Davide Bertasi, che ha seguito la vicenda da vicino, e della cugina della vittima che, a distanza di 44 anni, ricorda ancora il ragazzo.

"Non è stato semplice recuperare materiale sul caso perché - dice Patroncini - su internet si trova pochissimo; per fortuna gli archivi cartacei resistono. Ho passato ore alla biblioteca Ariostea a cercare gli articoli usciti nei giorni successivi all'omicidio e anche quelli comparsi nei mesi e negli anni a venire. Quante domande restano senza risposta".

Il podcast "Spari nel buio" è ascoltabile sulle principali piattaforme streaming, sul sito della Nuova Ferrara e sul canale Youtube di Ciakara.

