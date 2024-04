Regione E-R, no ai pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo

L'Emilia-Romagna lancia una raccolta di firme per cambiare la norma nazionale che consente di coprire il terreno agricolo con i pannelli fotovoltaici.

L'iniziativa è dell'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi.

"Serve un provvedimento nazionale - dice - per impedire in modo chiaro e netto lo scempio ambientale e agricolo che la nostra regione e il Paese rischiano, coprendo al 100% centinaia di migliaia di ettari di terreno con pannelli fotovoltaici, la cui posa è oggetto di centinaia di richieste in tutto il Paese.

Abbiamo moltissimi spazi che potrebbero essere utilizzati e riqualificati senza compromettere terreno fertile, di grande qualità, ricco di biodiversità. La Regione Emilia-Romagna si è data l'obiettivo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma servono criteri che non sprechino suolo agricolo e indichino di impiegare tetti, parcheggi, aree dismesse, bordi stradali che al momento non vedono la posa di nemmeno un pannello".



