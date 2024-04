'Homo Deus' tema Festival creatività contemporanea a Parma

'Homo Deus' è la parola chiave dell'ottava edizione di 'Parma 360 Festival della creatività contemporanea', in programma dal 6 aprile al 19 maggio. Cinque mostre di pittura, scultura, illustrazione, arte digitale e nuovi media saranno in dialogo con chiese e palazzi storici della città, in un percorso diffuso sul territorio, e indagheranno "tematiche legate al superamento della dimensione antropocentrica dell'uomo in favore di una visione tecno-umanistica e datocentrica". L'Homo Sapiens ha ormai esaurito il suo percorso storico e, sostituito dall'Homo Deus, dovrà mettere queste tecnologie al servizio del progresso scientifico per la sopravvivenza biologica e spirituale dell'uomo.

Il piano nobile di Palazzo Pigorini ospita la mostra 'Survival' di Piero Gilardi (1942-2023), in omaggio al maestro dell'arte povera recentemente scomparso, ecologista ante litteram e tra gli autori italiani più influenti del secondo dopoguerra, e ne indaga il rapporto con la natura e la tecnologia con una ventina di opere. Al secondo piano dello stesso palazzo si sviluppa invece la prima mostra collettiva di artisti italiani sull'Intelligenza artificiale, che intende indagare diverse modalità di utilizzo dell'IA da parte di una ventina di pionieri del digitale o AI artists di nuova generazione. Al Torrione Visconteo saranno proposte le video installazioni di Luca Pozzi, Kamilla Kard e Lino Strangis, mentre Emanuele Giannelli, uno dei più celebri scultori contemporanei, è protagonista della mostra 'Humanoid' alla chiesa sconsacrata di San Ludovico con 40 opere di grandi dimensioni e in città con 'Mr.Abritrium', opera monumentale di oltre 5 metri che sorregge la chiesa di San Francesco del Prato, riaperta dopo duecento anni di storia travagliata. 'The space between', infine, nel Laboratorio aperto del Complesso di San Paolo, vede esposti i lavori di quattro illustratori contemporanei in dialogo tra loro: Emiliano Ponzi, Bianca Bagnarelli, Antonio Pronostico e Manfredi Ciminale.



