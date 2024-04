Ucraina e documusical con Patti Smith al Biografilm 2024

I volti che hanno rappresentato Biografilm negli anni compongono l'immagine della ventesima edizione della rassegna, in programma a Bologna dal 7 al 17 giugno: tra i primi annunci, due titoli che mostrano l'Ucraina da prospettive insolite e un documusical sui diritti civili con la voce di Patti Smith.

Farà parte del programma del Festival in anteprima italiana Reas di Lola Arias, scrittrice e regista teatrale e cinematografica argentina, la cui opera esplora i confini tra realtà e finzione. Arias ha ricevuto il premio Ibsen 2024, il riconoscimento più prestigioso in ambito teatrale. Utilizza il linguaggio della musica e della performance anche Turn in the Wound di Abel Ferrara (2024, 77'), documentario poetico sull'esperienza della guerra nella vita delle persone, alla ricerca di un significato nella sofferenza: la voce di Patti Smith, che canta e recita opere di Artaud, Daumal e Rimbaud, si unisce alle parole dei soldati e delle persone che vivono nelle zone di combattimento dell'Ucraina.

Offre invece una prospettiva diversa sull'Ucraina il documentario The Kyiv Files di Walter Stokman (2023, 78'), racconto di tre storie emerse dall'ex archivio del Kgb a Kiev reso pubblico nel 2017, quando gli ucraini hanno avuto accesso per la prima volta ai loro dossier personali dell'era sovietica.

Il film farà parte di Biografilm in collaborazione con Pordenone Docs Fest: l'anteprima italiana, condivisa dai due festival, sarà l'11 aprile a Pordenone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA