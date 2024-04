Moda e inclusione, a Bologna i capi dello stilista sinti Maggini

La creatività come simbolo di libertà, la moda come omaggio alla storia di sinti e rom. Sabato 6 aprile alle 20.30, a Bologna, l'Officina di DumBO accoglie 'Rom(antico) Fashion Show', sfilata in cui lo stilista di origini sinti Noell Maggini presenterà una selezione delle sue creazioni. Nato a Prato, 29 anni, Maggini crea collezioni e capi couture su misura, che vengono disegnati, tagliati e realizzati a mano.

"Sarà la mia prima sfilata a Bologna e sono molto curioso - ha spiegato Maggini - ho portato i miei modelli a Firenze da Pitti Uomo e alla Milano Fashion Week, ma Bologna è una città importante per la moda, le sperimentazioni e i nuovi trend, ed è anche la città dove nel XV secolo è stata registrata per la prima volta in Italia la presenza romanì". Con atelier e showroom a Prato, il brand di Maggini vende in tutta Italia.

"La mia creatività - ha aggiunto - è influenzata dalla mia cultura e, se c'è una cosa che contraddistingue la storia di rom e sinti, è proprio la ricerca della libertà. Con i miei capi non ripropongo però facili cliché e sfuggo dall'idea romantica che molti hanno di rom e sinti. Noi possiamo essere insegnanti, banchieri, operai e giostrai, ma non tutti hanno la mia fortuna di fare un lavoro creativo e non possono raccontare della loro appartenenza per evitare i pregiudizi e le discriminazioni che ancora ci sono".

La sfilata 'Rom(antico) Fashion Show' è organizzata dalla cooperativa sociale Open Group in vista della Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti dell'8 aprile, con il finanziamento dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) nell'ambito delle attività per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all'antiziganismo. L'ingresso è a inviti.



