'Maestà sofferente', a Ferrara una celebre opera di Pesce

Si trova a Ferrara, nell'area antistante la fiera, 'Maestà sofferente', una delle opere più celebri di Gaetano Pesce, architetto e designer scomparso a New York all'età di 84 anni. Era stata donata nel 2021 dall'artista all'Amministrazione comunale: si tratta di una scultura di notevole valore, al tempo - prima della scomparsa dell'autore - stimata intorno ai 300.000 euro, che rappresenta una poltrona dalle sembianze femminili trafitta da 400 frecce, con una palla poggiapiedi collegata ad essa da una catena.

L'opera, alta 8 metri e pesante circa 4 tonnellate, è circondata da sei sculture raffiguranti altrettante bestie feroci (leone, alligatore, tigre, iena, cobra, lupo), alte mediamente 4 metri.

"La creazione di Pesce, che riprende in scala monumentale una delle sue invenzioni più iconiche, la poltrona della serie Up, è stata concepita - ricorda il sindaco Alan Fabbri - come una metafora della violenza sulle donne, con le bestie circostanti che rappresentano la crudeltà dell'uomo. In un tempo in cui si registrano numerosi casi di femminicidio nel mondo e in Italia, l'opera esprime un forte messaggio di denuncia. Ora avrà per la città un valore ancora più forte e simbolico, in ricordo e omaggio a questo grande e originale artista".



