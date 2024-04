Al via la quarta edizione del Francigena Fidenza Festival

'La meta sognata' è il titolo della quarta edizione del Francigena Fidenza Festival, in programma dall'11 al 14 aprile a Fidenza, che si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere cittadini e visitatori attraverso oltre 50 eventi. La manifestazione, nata per celebrare l'importanza della Via Francigena e dei Cammini che attraversano l'Italia e l'Europa, ospiterà incontri, mostre, approfondimenti, progetti per le scuole, laboratori teatrali per bambini, spettacoli, concerti, mercati, degustazioni e camminate guidate alla scoperta del territorio.

Fidenza è stata scelta come luogo di nascita del Festival perché è al centro dell'itinerario della Via Francigena, da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Il Festival, organizzato dal Comune in collaborazione con l'Associazione europea Vie Francigene, il patrocinio dell'Università di Parma, della Diocesi di Fidenza e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia, è un viaggio alla scoperta di storia, cultura, cammini e spiritualità.

"Quando abbiamo dato vita a un Festival sulla Via Francigena - dichiara Andrea Massari, sindaco di Fidenza - abbiamo fatto una scommessa puntando al massimo: fare della città un'ambasciatrice non solo dell'antica via Romea, ma di quel movimento che va sotto il nome di turismo slow e che rappresenta un modo di viaggiare incentrato sulla ricerca di un'esperienza immersiva e sostenibile". "Al Francigena Fidenza Festival - spiega il sindaco - prima di tutto si cammina; poi si possono approfondire gli aspetti storici, religiosi, filosofici, ambientali, turistici e sociali legati alla prima grande 'autostrada' che collegava l'Europa, da Canterbury a Roma e poi giù fino alla Terra Santa".

"Cercare di raggiungere la meta sognata - afferma Maria Pia Bariggi, assessore alla Cultura del Comune di Fidenza e al progetto 'Via Francigena' - è proprio di tutti coloro che camminano, pellegrini e turisti, persone che ricercano esperienze nuove e diverse dal quotidiano".

Numerosi gli ospiti attesi al Festival, dallo scrittore Alessandro Barbero allo storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle, dall'architetto e designer Marco Ferreri all'artista Marilena Sassi e al regista e scrittore Pierfrancesco Diliberto in arte Pif.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA