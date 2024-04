Collezioni d'arte Bologna, restaurate due sculture di Canova

I Musei Civici d'Arte Antica di Bologna presentano al pubblico il 4 aprile (ore 15) i restauri di due importanti sculture di Antonio Canova: l'Apollino in marmo e la Testa di vecchio in terracotta. Le due opere fanno parte delle Collezioni Comunali d'Arte dal 1878 per volere di Cincinnato Baruzzi, allievo e collaboratore di Canova. Entrambi i restauri sono stati eseguiti in occasione del bicentenario dalla morte del grande scultore, celebrato nel 2022.

L'Apollino (1797) è stato restaurato prima di essere esposto al Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno nella mostra 'Canova e il potere. La collezione Giovanni Battista Sommariva'.

L'opera è stata innanzitutto oggetto di un rilievo 3D, eseguito dal Politecnico di Milano con tecnologie di nuovissima generazione. È seguito il restauro vero e proprio, promosso dalla Fondazione Canova ed eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La Testa di vecchio, rara terracotta patinata tradizionalmente attribuita al maestro, è stata restaurata da Giovanni Giannelli del Laboratorio Ottorino Nonfarmale.

L'intervento, promosso dal Comune di Bologna, ha migliorato la leggibilità dell'opera, restituendola alla fruizione del pubblico e all'attenzione degli storici dell'arte.

