Pizzarotti a Renzi, decide partito come partecipa +E a Europee

"Caro Matteo Renzi, sono diventato sindaco del Movimento 5 stelle nello stesso anno in cui tu facevi il rottamatore del Partito Democratico. Eravamo entrambi 'anti-sistema' e nel sistema siamo entrati per provare a cambiarlo e migliorarlo. Io continuo a farlo: proviamo a rispettarci evitando il bullismo mediatico. Come +Europa parteciperà alle Elezioni europee lo decideranno gli organi del partito secondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste. Non sono mai stato No-Euro. Sia io che te abbiamo fatto parte di partiti di cui non abbiamo condiviso la linea e da cui siamo usciti. Firmato: tal Pizzarotti da Parma".

E' la risposta del presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, all'intervista rilasciata da Matteo Renzi al Corriere della sera in cui il leader di Iv ha definito "lunare" "l'idea che un progetto chiamato Stati Uniti d'Europa possa saltare per il veto di tal Pizzarotti da Parma".



