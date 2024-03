Per l'aeroporto di Rimini 15 destinazioni verso 12 paesi

Nella stagione turistica che sta per cominciare, l'aeroporto Fellini di Rimini sarà collegato con 15 destinazioni in 12 paesi, serviti da otto compagnie aeree, con un incremento di frequenze rispetto all'anno scorso.

L'obiettivo per il 2024 è arrivare a 350mila passeggeri, contro i 285mila del 2023.

A farla da padrone è Ryanair, che oltre a Cagliari e Palermo, collegherà la riviera con Londra, Budapest, Kaunas, Vienna, Praga e Cracovia. Altre compagnie collegheranno Rimini, almeno una volta a settimana con Tirana, Lussemburgo, Riga, Vilnius, Sofia, Sharm El-Sheikh e Marsa Matruh.



