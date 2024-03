Hera: a Modena un polo per il riciclo di plastiche rigide

Hera annuncia la nascita a Modena di 'Aliplast', che punta a essere uno degli impianti "più innovativi d'Europa" nel riciclo della materie plastiche rigide. Il progetto della multiutility, per un investimento complessivo da 50 milioni (dei quali 7,7 sono finanziati con i fondi del Pnrr), permetterà di ottenere, a partire da rifiuti plastici finora difficilmente riciclabili, polimeri di alta qualità (si tratta di 30mila tonnellate di polimeri riciclati all'anno) con prestazioni analoghe a quelle garantite da materiali vergini. L'obiettivo è rendere sempre più sostenibili settori come l'elettronica di consumo e l'automotive. I lavori per la realizzazione dell'impianto sono già stati avviati nei giorni scorsi all'interno del polo di Modena in via Cavazza.

"Siamo orgogliosi di presentare questo progetto che oltre a rafforzare il nostro parco impiantistico, darà un ulteriore impulso all'importante contributo che da anni il gruppo Hera fornisce all'industria italiana del riciclo - spiega Orazio Iacono, ad del Gruppo Hera - Questo impianto sarà un volano per il raggiungimento degli obiettivi di circolarità delle risorse soprattutto in settori come l'industria dell'elettronica di consumo e l'automotive, anche con l'obiettivo di promuovere filiere italiane sempre più circolari e corte".

"Diamo ulteriore concretezza al tema della sostenibilità e della transizione ecologica che sta caratterizzando il nostro impegno sulle scelte urbanistiche e ambientali - ha spiegato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - e mettiamo a disposizione del territorio nuove opportunità di occupazione e uno strumento per sostenere l'economia circolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA