Ex Farmografica, stop agli 87 licenziamenti e sei mesi di Cigs

Stop agli 87 licenziamenti previsti e sei mesi di cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività a partire da lunedì prossimo, primo aprile. Oltre a meccanismi condivisi, comprensivi di incentivi, per la mobilità volontaria dei lavoratori. E' quanto contenuto nell'accordo siglato, in Regione Emilia-Romagna, tra i vertici dell'azienda austriaca Mayer-Melnhof Packaging - la ex Farmografica di Cervia nel Ravennate - e i sindacati di categoria.

"Oggi abbiamo fatto un passo in avanti per dare sicurezze ai lavoratori, dopo mesi di incertezze - osserva Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy dell'Emilia-Romagna - Evitato il precipizio dei licenziamenti, abbiamo guadagnato il tempo che servirà a trovare una soluzione che, puntando alla continuità aziendale, salvaguardi sia il sito produttivo che l'occupazione. Questo è oggi un risultato maggiormente raggiungibile - aggiunge - anche alla luce della disponibilità del commissario Figliuolo a valutare positivamente la possibilità di riconoscere il contributo previsto per le aree alluvionate, nel caso di cessione del ramo d'azienda in continuità produttiva".

Proprio la scorsa settimana, il commissario per la Ricostruzione post alluvione, generale Paolo Francesco Figliuolo, aveva accolto la richiesta delle Istituzioni e dei sindacati a riconoscere i risarcimenti a un nuovo imprenditore e la disponibilità a coprire l'eventuale divario fra il danno ai macchinari e la quota già versata dall'assicurazione e per aver garantito un canale preferenziale per velocizzare i tempi dell'erogazione.

L'accordo stretto oggi prevede anche una regolamentazione dei rapporti tra impresa e lavoratori nel caso ci sia una acquisizione del ramo d'azienda e trasferimento del personale o se ciò non avvenga. Inoltre, come strumento aggiuntivo per sostenere il ricollocamento del personale, la società si impegna ad aderire ai programmi di politiche attive della Regione Emilia-Romagna. La cassa integrazione richiesta dalla società si applicherà a tutti i dipendenti aventi diritto, con sospensione dell'attività lavorativa fino a zero ore e pagamento diretto da parte dell'Inps.



