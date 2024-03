Marconi Days, al via rassegna sull'inventore della radio

Spettacoli, concerti, mostre, incontri, visite guidate e una grande festa per celebrare i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi: è il programma dei Marconi Days, dal 6 al 27 aprile. Con la rassegna, dedicata alla comunicazione, il Comune bolognese di Sasso Marconi dal 2004 ricorda il suo più illustre concittadino. Con Sasso Marconi, partecipano Comune e Città metropolitana di Bologna, Regione, Università e Fondazione Marconi per una ricorrenza che "proprio da quest'anno - ha ricordato la delegata alla cultura di Bologna, Elena Di Gioia - vuole imprimere in maniera permanente il segno di Marconi a Bologna".

Il 20 luglio piazza Maggiore ospiterà un grande evento, mentre sulla casa natale dello scienziato, "che pochi conoscono", verrà affissa una targa artistica. Il calendario dei Marconi Days si aprirà il 6 aprile con un incontro con protagonista il cardinale Matteo Zuppi in dialogo con il giornalista Luca Bottura sul significato e sul valore della comunicazione. Zuppi riceverà dal sindaco Roberto Parmeggiani il premio "Città di Sasso Marconi" per il suo lavoro di "mediatore che ha sempre creato ponti di comunicazione per la difesa della pace".

Filo conduttore di questa edizione il rapporto tra Marconi e il suo territorio. Non mancherà il momento dedicato alla musica con un concerto, il 14, del Trio d'archi della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna dedicato a Schubert e Beethoven.

Momento culminante il 24 aprile, quando la città di Sasso Marconi festeggerà il 150esimo compleanno del padre del wireless: un pomeriggio di festa negli spazi del settecentesco borgo di Colle Ameno, che si aprirà con l'inaugurazione della mostra fotografica "Sasso Marconi, la città di Guglielmo".

L'allestimento comprende anche alcune foto inedite tratte dalla serie tv "Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo", con Stefano Accorsi nei panni di Marconi, in onda a maggio su Rai1.

E ancora l'emissione di un francobollo e relativo annullo filatelico e gli interventi dell'orchestra Onda Marconi, una mostra con i disegni degli studenti delle scuole locali e un'apericena con dj set e la torta per i 150 anni dell'inventore. Infine, gli eventi curati dalla Fondazione Marconi tra i quali si segnala "Detecting the impossible, enabling the possible", con la Premio Nobel per la fisica del 2023, Anne l'Hullied, e l'astrofisico della Nasa Marc Clampin.



