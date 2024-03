Strega Ragazzi, terna finalista Migliore narrazione per immagini

È stata selezionata la terna finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la Migliore narrazione per immagini. Sono: Jef Aerts con Più grande di un sogno, illustrato da Marit Törnqvist, tradotto da Olga Amagliani (Camelozampa); Silvia Borando con Storie brevi (Minibombo) e Jérémie Moreau con I Pizzly, tradotto da Stefano Andrea Cresti (Tunué).

I tre finalisti sono stati scelti dal Comitato scientifico tra i 38 libri proposti dagli editori in questa categoria di concorso.

Assegnata anche una menzione speciale alla Nobel Olga Tokarczuk per Il Signor Mirabile, illustrato da Joanna Concejo, tradotto da Raffaella Belletti (TopiPittori).

"Quest'anno, una volta individuati i tre libri finalisti e quello meritevole della menzione speciale, ci siamo accorti che alcuni dei titoli condividono, se non direttamente una tematica, un registro, una temperatura narrativa cupa e uno sguardo disincantato sulla nostra realtà. Ci siamo trovati a constatare che così è oggi il nostro mondo - spietato eppure ancora bellissimo - e così le nostre vite, fragili e preziose" spiegano Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni del Comitato scientifico.

Pittorico e poetico, coraggioso e tenero, Più grande di un sogno "è un racconto delicatissimo che maneggia una tematica complessa come quella del lutto infantile. Storie brevi "è un libro inutile.

Felicemente inutile. Un albo colorato e sapientemente composto di storie dalla brevità fulminante - due o tre doppie pagine al massimo - che muovono al riso aperto o al sorriso". I Pizzly "racconta una storia di affetti profondi nella complessità del mondo contemporaneo, tra le difficoltà della vita nelle città disumanizzate e nella ferocia di ambienti naturali ormai stravolti dall'azione dell'uomo. L'autore usa il linguaggio del fumetto per portarci in un racconto visivo di incredibile impatto che affronta tematiche di grande importanza come la nostra dipendenza dalle tecnologie, la difficoltà a tornare in contatto con l'elemento naturale, la nostra cecità di fronte al collasso ambientale".

"ll Signor Mirabile è un libro che dovrebbero leggere tutti.

Bellissimo e terribile, è una critica spietata al mondo contemporaneo condotta magistralmente dalle autrici con le armi di cui dispongono: parole calibrate che, attraverso la finzione, raccontano con una forza di cui solo la poesia è capace, e figure costruite con altissima sapienza compositiva e pazienza certosina" sottolinea il Comitato scientifico.

La vincitrice o il vincitore di questa categoria verrà proclamato nell'ambito della Bologna Children's Book Fair 2024, il 10 aprile alle ore 14.30, al Caffè Illustratori. In aggiunta a quello per l'autore offerto da Strega Alberti Benevento, è previsto un premio all'illustratore dell'opera vincitrice, se diverso dall'autore, e uno al traduttore, nel caso si tratti di un libro in traduzione, offerti da BolognaFiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA