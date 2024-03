A Luigi Manconi il Premio Marina Garbesi per il giornalismo

Luigi Manconi per la sezione Giornalismo e Leonardo Ottoni per la Graphic Novel sono i vincitori della seconda edizione del Premio Marina Garbesi, istituito col sostegno del Comune di Imola da Ludovico Bellu, un giovane uomo autistico, figlio della giornalista scomparsa il 4 aprile 2021, per promuovere un'informazione corretta ed efficace della condizione dei più fragili. La consegna dei premi avverrà il 12 aprile dalle 17 al Teatro Comunale Ebe Stignani di Imola.

L'iniziativa è a ingresso libero. Hanno confermato la loro presenza, Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu.

Il riconoscimento a Luigi Manconi è motivato dal suo costante impegno a difesa dei diritti umani. Un impegno che negli anni si è dispiegato su tutti i fronti, quello sociale, quello legislativo, quello culturale e della comunicazione. Difendere i diritti fondamentali è, infatti, anche saperli raccontare.

Leonardo Ottoni, un ragazzo autistico imolese di 25 anni, questo racconto lo svolge con l'arte. È capace, come recita la motivazione, di "far parlare i colori". Nelle sue opere - che già hanno ottenuti importanti riconoscimenti - traduce le parole in una lingua universale. Non si tratta di opere di Graphic Novel in senso classico, ma si tratta di storie che, anziché svilupparsi in una sequenza di tavole, raccontano in un istante una fiaba, un personaggio, un momento della vita.

La giuria è composta da Marco Panieri (sindaco di Imola), Concita Di Gregorio (editorialista di Repubblica), Carlo Lucarelli (scrittore), Igort (Igor Tuveri, direttore di Linus), Maria Novella De Luca (inviata di Repubblica), Giovanni Rossi (Fnsi), Gabrio Salieri (Anpi di Imola), Valter Galavotti (Unione Regionale Associazioni per la Salute Mentale), Chiara Sorbello (Associazione Impresa e professioni), Lara Alpi (direttrice del Sabato sera), Alfredo Antonaros (in rappresentanza di Ludovico Bellu). Media partner, il quotidiano la Repubblica del gruppo editoriale Gedi.



