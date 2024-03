A Bologna dall'8 all'11 aprile torna la Children's Book Fair

Torna dall'8 all'11 aprile Bologna Children's Book Fair, la fiera punto di incontro per la comunità mondiale del libro per ragazzi. Tantissime le novità, annunciate nel corso di un incontro in Salaborsa, tra cui l'idea, lanciata dal sindaco Matteo Lepore, di "mettere insieme il grande pittore Giorgio Morandi con tutta la creatività, il fermento artistico ed editoriale di Bologna". Il libro per ragazzi, quindi, avrà spazio a partire dal prossimo anno anche all'interno di Palazzo Pepoli Vecchio, dove si trasferirà il museo dedicato al grande pittore bolognese.

"Da tutto il mondo - ha spiegato Lepore - devono venire per Children's Book Fair, per Boom! (il festival della letteratura per l'infanzia che si terrà da 4 aprile al 9 giugno) e per vedere il museo dedicato a Giorgio Morandi. È una spinta forte per venire a visitare o a vivere a Bologna, iscriversi all'Accademia di Belle Arti e fare grande la nostra città".

Nel frattempo, quest'anno partecipano alla manifestazione 1500 espositori da circa 100 Paesi e regioni del mondo. Per la prima volta sono presenti anche Angola, Bielorussia, Benin, Bolivia, Camerun, Colombia, Lussemburgo, Mauritius, Principato di Monaco, Moldavia, Paraguay, Filippine, Repubblica Togolese e Uganda. La Slovenia sarà il paese ospite d'onore dell'edizione 2024 che segna anche l'ingresso del Bologna Children's Book Fair come patron member nell'International Publishers Association (IPA), la più grande federazione mondiale di associazioni di editori nazionali, regionali e specializzati con sede a Ginevra.

Tanti gli autori e gli illustratori di fama mondiale attesi in città. Tra le tematiche oggetto di focus e dibattiti, un ruolo di primo piano è rivestito dalla sostenibilità, questione chiave nell'industria editoriale mondiale. Prosegue parallelamente anche il focus sull'Africa e la sua editoria emergente e sfaccettata. Particolare attenzione, poi, va alle sfide che l'Intelligenza Artificiale pone all'editoria. Spazio anche al mondo del fumetto, con il Comics Corner e numerosi appuntamenti.



