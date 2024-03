Fiamme Gialle tra alluvione e solidarietà, convegno a Bologna

La Guardia di Finanza celebra a Bologna i 250 anni dalla sua nascita, rinnovando il suo impegno sul territorio e puntando sulla solidarietà. Mentre in piazza Maggiore le specialità del Corpo, come sommozzatori e unità cinofile, hanno spiegato ai cittadini le loro attività in Sala Borsa si è tenuto un convegno diviso in due filoni: l'alluvione in Emilia-Romagna e la ricchezza dello sport paralimpico per la famiglia e per la società.

"La giornata di oggi si inserisce nelle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione dalla Guardia di Finanza che nasce nel 1774 a Torino e qui a Bologna stiamo organizzando diversi eventi", ha spiegato il comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, generale di divisione Ivano Maccani.

"Durante l'alluvione, soprattutto nelle province di Forlì, di Ravenna e in parte anche nella provincia di Bologna, la Finanza ha dato un contributo di coordinamento con tutta la componente di Protezione civile. Abbiamo impiegato giornalmente ben oltre 200 uomini, con i nostri mezzi aerei e i nuclei sommozzatori.

Sono state numerosissime le persone che abbiamo salvato, anche in pericolo di vita, e con azioni abbastanza temerarie con i mezzi aerei". Nel periodo più critico, dal 16 al 28 maggio, sono state 986 le persone soccorse dai finanzieri.

Ad aprire i lavori il comandante interregionale della Guardia di Finanza per l'Italia Centro Settentrionale, generale di Corpo d'Armata Fabrizio Cuneo. Nella prima parte del convegno, il sindaco Matteo Lepore ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. Tanti gli ospiti, tra cui il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami e la vice presidente dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo. Video messaggi di saluto sono arrivati dal commissario straordinario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo e dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Tanti gli interventi anche nel corso della seconda Tavola rotonda, tra cui quello dell'ex ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani. Al termine dell'incontro sono saliti sul palco, insieme a campioni dello sport come Giuseppe Signori, Marco Belinelli e Davide Ghiotto, alcuni atleti paralimpici del Circolo Sportivo della Guardia di Finanza, con sede a Modena.





