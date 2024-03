Cosmesi naturale e sostenibile, come sceglierla e quali garanzie

I prodotti di bellezza contenti ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale o animale e i prodotti sostenibili, comunemente detti 'green', sono sempre più amati dagli italiani che li comprano ovunque, non più solo nelle erboristerie. Disponibili nei supermarket, nelle profumerie e nelle farmacie, complessivamente sono stati spesi oltre 3,1miliardi di euro nel 2023 per questa tipologia di cosmetici, raggiungendo il 25% del totale dei consumi beauty nel nostro paese. La crescita dei prodotti che globalmente includono i concetti di sostenibilità e di naturalità sono cresciuti del 32,3%. La fotografia del fenomeno è stata presentata oggi dal Gruppo cosmetici a connotazione naturale ed erboristica dell'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, Cosmetica Italia in occasione del Cosmoprof, la kermesse internazionale del beauty in corso alla fiera di Bologna.

Il green piace sempre di più ma cosa significa e quali garanzie hanno i consumatori che li scelgono? Risponde Gian Andrea Positano, responsabile centro studi dell'associazione: "I prodotti a connotazione naturale e biologici devono contenere ingredienti provenienti dal mondo vegetale, minerale o animale e contenere indicazioni di certificazioni naturale/biologico secondo il protocollo di un organismo privato specializzato. I cosmetici cosiddetti green invece indicano l'impegno sul fronte della sostenibilità che include i processi produttivi, come emissione CO2, riduzione uso dell'acqua, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, gli imballaggi come riduzione dei materiali, packaging riciclato, riciclabile o biodegradabile.

Inoltre la gestione della filiera come l'approvvigionamento delle materie prime, il trasporto, la logistica, l'impronta ambientale, la certificazione di prodotto come, ad esempio ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, la certificazione corporate, i bilanci di sostenibilità , eventuali premi e riconoscimenti internazionali e ulteriori forme di sostenibilità ambientale intraprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA