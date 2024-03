A Bologna il 21 marzo al Galliera Omaggio a Claudio Lolli

"Uno sforzo perché Lolli non sia dimenticato e far sì che il suo messaggio poetico e musicale continui a circolare il più possibile arrivando anche alle nuove generazioni". Così il sassofonista Danilo Tomasetta ha presentato Omaggio a Claudio Lolli, lo spettacolo ideato con la cantante Chiara Campomori, in programma il 21 marzo alle ore 21 a Bologna al Teatro Galliera.

La collaborazione di Tomasetta con Lolli cominciò nel '75 e nel '76 produsse il suo disco di maggior successo, 'Ho visto anche zingari felici' citato dalla critica come uno dei più importanti del cantautorato italiano. Nell'80 Tomasetta partecipò anche all'album Extranei, poi ci fu una lunga pausa trentennale, interrotta nel 2012 prima da alcuni concerti in giro per l'Italia, poi dall'impegno discografico per Il Grande Freddo. "A detta di molti Claudio è stato uno dei cantautori più importanti del panorama italiano - ha spiegato Tomasetta - Sicuramente uno dei più originali, capace di attraversare nella sua lunga carriera sia l'introspezione intimista che la canzone a sfondo socio-politico, ma capace anche di scrivere canzoni d'amore toccanti e lontane dalle sdolcinature retoriche che spesso hanno caratterizzato la musica leggera italiana".

Lolli è morto il 17 agosto 2018 dopo avere realizzato il suo ultimo disco Il Grande Freddo (grazie a una campagna di crowdfunding), premiato con la targa Tenco. Saranno sul palco anche diversi ospiti: Mirco Menna, cantautore e chitarrista già ospite nel 2019 del primo Memorial Claudio Lolli; Roberto Costa, oggi stimato produttore e fonico nonché musicista per molti anni a fianco di Lucio Dalla, che fu bassista di Claudio nei dischi Zingari felici, Disoccupate le strade dai sogni ed Extranei; Felice del Gaudio, bassista e contrabbassista jazz che già collaborò al Grande Freddo; Alberto Pietropoli, sassofonista dalle varie esperienze (dai Central Unit alla Bononia Sound Machine), anche lui presente al sax soprano nel Grande Freddo.

Dopo la sua scomparsa, nel 2019 Tomasetta organizzò al teatro Galliera di Bologna il primo Memorial Claudio Lolli con la partecipazione di musicisti venuti da tutta l'Italia, tra cui il cantautore bolognese Luca Carboni. Negli anni seguenti le occasioni di ricordare Lolli si sono diradate ed è da queste mancanze che è nato, per volontà della cantante Chiara Campomori prima ancora che dello stesso Tomasetta, il progetto. Costa e Tomasetta hanno annunciato che stanno progettando il Premio Claudio Lolli, concorso nazionale riservato a giovani cantautori esordienti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA