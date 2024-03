Testimoni Geova, 40mila in E-R per la commemorazione annuale

A marzo i Testimoni di Geova avviano una campagna per invitare gli abitanti dell'Emilia-Romagna a due eventi, dove sono attesi quasi 40mila fedeli, sulla base dei numeri dell'anno scorso. Domenica 24 milioni di testimoni di Geova in tutto il mondo si riuniranno per commemorare la morte di Gesù Cristo.

"La Commemorazione è considerata il giorno più importante dell'anno per i Testimoni di Geova", ha detto il portavoce Roberto Guidotti portavoce dei Testimoni di Geova. "Ma in tutto il mondo milioni di persone che non sono Testimoni di Geova partecipano a questo evento speciale". Prima della commemorazione, durante il fine settimana del 16-17 marzo 2024, nelle Sale del regno della regione si terrà una conferenza intitolata "La risurrezione: vittoria sulla morte!".



