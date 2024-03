Portanova 'una prima luce di speranza, non mi arrendo'

"Oggi per la prima volta dopo tre anni non mi sono sentito solo, per la prima volta si è riaccesa in me una piccola luce chiamata speranza; speranza nelle istituzioni, negli organi di giudizio e soprattutto speranza negli uomini perché nonostante il male che ho ricevuto e che sto continuando a ricevere io continuo a credere nel bene". Lo scrive su Instagram il giocatore della Reggiana Manolo Portanova, dopo la decisione della Corte Figc di sospendere il giudizio in attesa di un esito penale definitivo. "Oggi per la prima volta dopo tre anni sono stato giudicato da delle persone che consapevolmente leggendo le carte non hanno potuto fare altro che assolvermi - prosegue Portanova -. So che questa non è la vittoria della guerra ma combatterò con tutte le mie forze e con ancor più speranza ottenuta dopo il risultato di oggi. Non mi arrendo", conclude il calciatore. Il 6 dicembre 2022, è stato condannato penalmente in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.



