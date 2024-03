Marelli, 'scelta Tecnomeccanica perché assorbe più persone'

"La scelta è caduta su Tecnomeccanica sulla base di aspetti relativi alla possibilità di un maggiore assorbimento di persone e ad una maggiore continuità industriale, con conseguente minor impatto finanziario, non essendo necessaria una completa reindustrializzazione del sito". Lo afferma Marelli in una nota in cui conferma di aver concesso a Tecnomeccanica l'esclusiva per la negoziazione finale per acquisire lo stabilimento di Crevalcore (Bologna). Scelta anticipata ieri dal ministro Adolfo Urso e confermata oggi dalla società al tavolo convocato dal Mimit.

"L'azienda conferma il coinvolgimento di Invitalia, che seguirà il processo di due diligence propedeutico alla finalizzazione dell'operazione - si legge nella nota - Nelle prossime settimane l'azienda continuerà, inoltre, il confronto con tutte le parti coinvolte per finalizzare le misure del piano di contenimento delle ricadute occupazionali e sociali derivanti dalla fase di passaggio alla nuova configurazione industriale e societaria".



