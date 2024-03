Svastica sulla vetrina di un circolo del Pd nel Modenese

Alcuni adesivi sono stati attaccati alla vetrina del circolo Pd di Pavullo nel Frignano, nel Modenese in modo da formare una svastica.

"Come avevamo già denunciato, nelle ultime settimane - dice il segretario del circo Matteo Manni - la sede del nostro circolo è stata presa di mira da uno o più soggetti che si divertono ad attaccare sticker 'politicamente scorretti' alla vetrina. È successo ancora, ma questa volta è stato superato ogni limite: gli sticker sono stati infatti utilizzati per formare una svastica. Si è andati molto oltre la definizione di bravata, con un gesto al limite dell'intimidazione, che dimostra come oramai chi giustamente si vergognava di riconoscersi in simili simboli si senta impunito e legittimato. Siamo abituati e aperti alla contestazione, anche dura, ma questi sono gesti che non accetteremo e procederemo quindi a denunciare l'accaduto".





