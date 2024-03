A Gambettola rinasce impianto sportivo e arriva il Wellness Park

Rinasce a Gambettola, nel Cesenate, l'impianto sportivo comunale e fa il suo debutto il nuovo Wellness Park. Il progetto di ristrutturazione - che ha visto un investimento di 300.000 euro, sui 334.000 complessivi, da parte della Regione - ha interessato i campi da calcio, le recinzioni e le panchine, e ha portato alla creazione di percorsi pedonali per attività sportive e sociali. In provincia di Forlì-Cesena sono stati 14 gli interventi finanziati in questi anni, con un contributo regionale di 4,3 milioni.

A inaugurare il nuovo polo sportivo della cittadina cesenate, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi. Questo, ha osservato il governatore, è "un momento importante per un intero territorio- e in particolare per le ragazze e i ragazzi che qui possono condividere e far crescere la loro passione sportiva, confrontandosi e socializzando con i loro coetanei. Investire nello sport è investire nella crescita e nel benessere delle persone, oltre che nella promozione dell'intero territorio".

La messa in sicurezza dell'impianto sportivo ha reso possibile anche il 'ritorno a casa' della squadra di calcio di Gambettola, che quest'anno per la prima volta nella propria storia, gioca nel campionato Eccellenza. L'impianto sarà utilizzato anche dalle squadre giovanili e dalla scuola calcio, il Gambettola Junior, che vanta più di 200 bambini iscritti.

Il nuovo Wellness park, invece, è composto da percorsi pedonali che rendono la zona un luogo per attività ludiche e sociali. L'impianto, situato tra i comuni di Cesena, Cesenatico e Gatteo, diviene così un nuovo polo urbano e una struttura a disposizione anche dei comuni confinanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA