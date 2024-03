Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2026

Francesco Bagnaia sarà in sella alla Desmosedici Gp ufficiale anche nel 2025 e 2026. Il team Ducati, a pochi giorni dall'apertura della stagione 2024, annuncia così la firma dell'accordo con pilota per altre due stagioni. "Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni! - afferma Bagnaia in una dichiarazione -. Vestire questi colori è un onore per me. È fantastico ed è un orgoglio.

Sono felicissimo e pronto a scendere in pista tra qualche giorno in Qatar per la prima gara dell'anno".



