Bologna: Thiago Motta, non l'abbiamo ribaltata per caso

"Non credo nella fortuna, non l'abbiamo ribaltata per caso. Credo nel lavoro. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione". Thiago Motta, evitando di parlare di Champions League, esulta dopo la vittoria in rimonta sul campo dell'Atalanta. "Nell'intervallo ho parlato pochissimo, solo dettagli da mettere a posto: l'atteggiamento era già quello giusto - continua il tecnico -. L'Atalanta è su questi livelli da otto anni, non da oggi. Rendo merito ai ragazzi per come si sono preparati alla partita e per come l'hanno affrontata". "A Gasperini c'è solo da fare i complimenti, per battere la sua squadra bisogna giocare a calcio. La sua squadra è molto forte e molto ben preparata, non è facile da affrontare per nessuno - prosegue Motta -. Ora c'è l'Inter, bisogna dimenticare quello che abbiamo fatto oggi, concedendoci solo un giorno per goderne, e approfittare del nostro buon momento per affrontare la squadra più forte e la favorita del campionato".



