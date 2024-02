Serie B: sette giocatori squalificati, tutti per una giornata

Sette giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 27/a giornata. Sono stati sanzionati in seguito ad una espulsione per doppia ammonizione Botond Balogh (Parma) e Mattia Valoti (Pisa), mentre erano diffidati Francesco Vicari (Bari), Tom Van de Looi (Brescia), Alessandro Caporale (Lecco), Edoardo Duca e Luca Strizzolo (Modena) Tra i dirigenti, è stato squalificato per un turno Ludi (Como), espulso per aver assunto "un atteggiamento provocatorio e irrispettoso" nei confronti dell'arbitro. Tra le società, ammenda di 12mila al Palermo "per avere i suoi sostenitori indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria e per lancio di numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all'indirizzo di un calciatore avversario".

Multe più ridotte per lancio di oggetti vari, petardi e fumogeni sono state irrogate a Lecco (5.000 euro), Bari e Catanzaro (2.000) ed Ascoli (1.500), mentre il Pisa dovrà pagarne tremila "per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di gioco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro una decisione arbitrale".



