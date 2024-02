Maltempo: in Emilia sotto controllo la situazione dei fiumi

Sono sotto stretta osservazione da parte della Protezione civile i fiumi emiliani, ma la situazione al momento è sotto controllo.

Ad Allocco nei pressi di Vado (Bologna) in un tratto montano non arginato del torrente, è crollato un muretto di protezione di una proprietà privata dove la Protezione civile è intervenuta in somma urgenza con il posizionamento di massi ciclopici.

Sul Reno, dove attualmente sta transitando il colmo per il propagarsi della piena, in località Bonconvento (Bologna) sono in corso le attività per l'apertura del Cavo napoleonico (che giocò un ruolo decisivo nell'alluvione di maggio) che consentirà un migliore deflusso facendo confluire le acque nel Po.

Nel Parmense e nel Reggiano, il torrente Enza ha superato di pochi centimetri il livello 3 a Sorbolo dove i livelli stanno calando. Non si rilevano particolari criticità, né nella parte reggiana né in quella parmense.

Nel Parmense, si sono registrati allagamenti di cantine, scantinati, vani ascensori causati dal reticolo secondario (rii, canali, sottopassi) al momento in attenuazione: si è trattato di situazioni circoscritte in cui sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme al volontariato di Protezione Civile.

A Fontanellato, in provincia di Parma, è stata fatta, in via del tutto precauzionale, l'evacuazione di una persona con difficoltà motoria che risiede vicino al torrente Rovacchia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA