Maltempo: esonda il torrente Quaresimo nel Reggiano

Nelle prime ore del mattino è esondato il torrente Quaresimo, nel Reggiano. A causa delle intense piogge che si sono abbattute già dalla giornata di ieri in tutta la provincia, il piccolo corso d'acqua è straripato sulla Sp72 in via Ghiardo, all'altezza del civico 1 del comune di Cavriago, al confine col comune di Reggio Emilia.

Si tratta di una zona prevalentemente di campagna e non sono state interessate le abitazioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno chiuso il tratto stradale per alcune ore, ma che in tarda mattinata è stato poi riaperto.

Al lavoro i tecnici della Provincia.



