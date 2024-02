Ufficiale l'esonero di Dionisi, il Sassuolo per ora a Bigica

Alessio Dionisi non è più l'allenatore del Sassuolo. C'è l'annuncio ufficiale del club, anche se la notizia era iniziata a circolare già nella tarda serata di ieri, poche ore dopo la sconfitta con l'Empoli, scontro diretto per la salvezza. La società neroverde "ringrazia il tecnico e il suo staff per l'impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro". La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA