Serie A: Sassuolo-Empoli 2-3

L'Empoli batte 3-2 il Sassuolo a Reggio Emilia, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza contro una diretta concorrente. I toscani di Davide Nicola sono andati tre volte in vantaggio e solo in due occasioni i neroverdi sono riusciti a raddrizzare la situazione, cedendo infine alla rete di testa di bastoni in pieno recupero.

Dopo 26 giornate, l'Empoli sale a 25 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta terz'ultimo a quota 20 e mercoledì prossimo andrà a Napoli per giocarsi un delicato recupero.



