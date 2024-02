Smog: pediatra, 'nei giorni di picco tenere bimbi al chiuso'

"Per tutelare la salute dei bambini, possiamo tenerli nelle ore di massima circolazione di auto e altri mezzi negli ambienti chiusi e arieggiare casa prevalentemente nella ore serali o notturne". Lo ha detto il professor Marcello Lanari, direttore della Pediatria dell'Ircss Policlinico Sant'Orsola di Bologna. "In quelle ore - aggiunge - calano sia il Pm10, sia il Pm2.5, ancora più pericoloso perché supera la barriera polmonare e può entrare anche in circolo" respiratorio, "provocando danni anche a distanza di tempo".

I genitori, quindi, nei giorni di picco dell'inquinamento, dovrebbero cercare di limitare le ore di gioco dei loro figli al parco sotto casa. "Il parco - spiega il professor Lanari - è un buon posto se non ha tanto traffico attorno, ma in città è difficile garantirlo. Se un genitore ha un po' di tempo disponibile, andare sui colli o in campagna è la soluzione migliore".

La correlazione tra le malattie respiratorie e i bambini è dimostrata scientificamente. "Abbiamo condotto uno studio per otto anni reclutando quasi 3mila bambini con bronchiolite, patologia di cui spesso si sente parlare - precisa il professor Lanari - e spesso correla nei periodi nei quali l'inquinamento atmosferico è particolarmente elevato".



