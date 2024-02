Export nei distretti E-R, +4,7% nei primi nove mesi 2023

Export in crescita del 4,7% nei distretti industriali dell'Emilia-Romagna nei primi nove mesi del 2023, con esportazioni per 16,4 miliardi di euro, dato nettamente migliore rispetto alla media distrettuale nazionale (+0,4%), nonostante il lieve calo del terzo trimestre dopo una crescita ininterrotta di dodici trimestri.

Ottime performance per tutta la meccanica (+14,9%), l'agroalimentare regionale (+9,1%) risulta meglio del trend nazionale, spiccano Macchine Agricole di Reggio Emilia e Modena (+51,7%), Food machinery di Parma (+27,4%), Macchine per l'imballaggio di Bologna (+24,8%) e Alimentare di Parma (+17,9%). Negativi invece i dati tendenziali dei primi nove mesi per il sistema casa (-14,3%) e per il sistema moda (-15,7%).

I numeri emergono dal monitoraggio dei distretti industriali realizzato dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.

"Questi risultati acquisiscono ancora più valore poiché sono stati ottenuti in un contesto internazionale complesso e in presenza degli effetti negativi dell'alluvione che ha colpito vaste zone della regione lo scorso maggio", è il commento di Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo.



