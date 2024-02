A Bologna dal 25 al 27 febbraio torna Slow Wine Fair 2024. Tanti gli appuntamenti, le masterclass e le degustazioni a cui si affiancano convegni, presentazioni e incontri che vedono esperti, produttori, docenti e autori confrontarsi sulle principali istanze legate al panorama vitivinicolo internazionale. Negli spazi di BolognaFiere ci sarà modo per scambiarsi idee su buone pratiche e obiettivi futuri, ma soprattutto conoscere storie ed esperienze virtuose del mondo del vino.

Uno dei focus sarà su suolo, agricoltura biologica e filiera del vino. Temi che verranno trattati nello Spazio Reale Mutua (padiglione 15), sostenitore ufficiale di Slow Food Italia e main partner dell'evento. Lunedì 26 febbraio alle 11 in questo stand si svolge la cerimonia del Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow, in cui saranno attribuiti 32 riconoscimenti a tutte quelle realtà che si distinguono per la loro carta dei vini territoriale o tematica.

Il secondo aspetto è quello dell'agricoltura biodinamica, agroecologia e sostenibilità. Temi che saranno trattati alla Demeter Arena (padiglione 20). Ospiti d'eccezione i produttori che aderiscono alla rete internazionale della Slow Wine Coalition. A Casa Slow Food (padiglione 15a) - realizzata grazie al sostegno dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale - saranno protagoniste le storie che stanno contribuendo a cambiare l'approccio verso il sistema vitivinicolo e non solo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA