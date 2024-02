Il Trio Gustav apre stagione del Circolo della Musica di Bologna

Sarà un concerto del Trio Gustav a inaugurare il 18 febbraio alle 18 all'Auditorium "Andrea e Rossano Baldi" di Rastignano la 40a Stagione del Circolo della Musica di Bologna. Il Trio Gustav (Francesco Comisso violino, Dario De Stefano violoncello, e Olaf John Laneri al pianoforte), è reduce dal successo discografico per la registrazione integrale dei Trii di Mendelssohn per la Da Vinci Classics.

Con l'intento di registrare l'integrale dei Trii di Brahms, i tre musicisti si ritrovano per eseguire il Terzo Trio in do minore per violino, violoncello e pianoforte Op. 101.

Alternandosi poi con altri due musicisti impegnati in questa integrale brahmsiana, il clarinettista Lorenzo Guzzoni (già primo clarinetto del Teatro alla Scala) e il primo corno della Gustav Mahler Orchestra, il boemo Bostjan Lipovsek, per eseguire il Trio con clarinetto in la minore Op. 114 e il Trio per violino, corno e pianoforte Op. 40.

Dopo questo concerto, la stagione del Circolo della Musica prosegue con altri 13 appuntamenti fino al 26 novembre nei quali si potranno ascoltare i recenti vincitori del Concorso pianistico Internazionale "Andrea Baldi" (Ruben Xhaferi il 10 marzo, Michele Castaldo il 7 aprile, Sarah Giannetti il 21 aprile, Beatrice ed Eleonora Dallagnese il 5 maggio, Ota Saya il 23 giugno e Leonardo Merlini il 20 ottobre) e altrettanti musicisti in carriera fra i quali il pianista Luca Rasca il 22 settembre, i duo Mazzoli-Zardi il 24 marzo, Stella-Braghiroli il 19 maggio, Thiemann-Rambaldi il 6 ottobre e Dastoli-Pizzirani il 10 novembre.



