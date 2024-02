F1: Vasseur, 'Hamilton è un'enorme opportunità per la Ferrari'

"È un'enorme opportunità per il team, sicuramente". Lo ha detto Fred Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, commentando la firma di Lewis Hamilton con la Rossa a partire dal 2025. Tuttavia, aggiunto, "vogliamo stare focalizzati sul 2024. Non vogliamo alcun tipo di distrazione. Per questo abbiamo fatto l'annuncio così presto".

Per quanto riguarda le motivazioni del pilota spagnolo Carlos Sainz, in scadenza di contratto, Vasseur non ha dubbi: "Sono convinto che Carlos sarà pienamente dedicato e impegnato nella stagione, fino all'ultimo giro e all'ultima curva della stagione e ugualmente certo che tutto il team sarà pienamente motivato e dietro Carlos".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA