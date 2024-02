F1: Leclerc 'voglio tornare a dedicare vittorie ai tifosi'

"La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene". Così Charles Leclerc alla presentazione della SF-24. "Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e credo che siamo dove vogliamo essere - l'auspicio di Leclerc - In questa stagione l'obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie".



