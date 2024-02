Anziano nella scarpata recuperato con l'elicottero, è grave

Un uomo di 81 anni è stato soccorso e portato all'ospedale in gravi condizioni, dopo che era caduto in una scarpata a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), mentre stava facendo lavori agricoli nella sua proprietà.

L'intervento del soccorso alpino e speleologico dell'Emilia-Romagna, dei vigili del fuoco e del 118 ha consentito di individuare l'anziano e di calarsi nella scarpata per raggiungerlo e metterlo in sicurezza. L'uomo è stato recuperato con verricello e portato via in elicottero.

L'intervento è durato circa 4 ore.



