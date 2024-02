Anselmo a Ferrara, 'venerdì dirò la mia decisione'

Fabio Anselmo, avvocato dei casi Cucchi e Aldrovandi, venerdì comunicherà la sua decisione sull'ipotesi di candidarsi a sindaco con il centrosinistra a Ferrara contro il primo cittadino uscente, Alan Fabbri (Lega).

"È ora di porre termine a quella che qualcuno ha già definito 'la riserva infinita'. Non è una decisione facile da prendere.

Non posso farlo a cuor leggero. In questi mesi è stato bellissimo il contatto con la gente. Un calore ed uno stimolo importante che ho avuto la fortuna di poter sentire in tanti momenti di vita vissuta intensamente, anche se non sempre facile. Quella stessa gente cui vorrei parlare col cuore in mano nel comunicare la mia decisione non attraverso il freddo filtro dei social o di uno schermo ma di persona. Ed è per questo che vi aspetto tutti venerdì prossimo, 9 febbraio, alle ore 18 al Cinema Apollo", scrive Anselmo.



