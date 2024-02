Bologna: Con il Sassuolo torna Posh, out Ndoye

Ndoye resta ai box, ma Thiago Motta e il Bologna ritrovano Posch, che ha scontato un turno di squalifica. Di rientro anche El Azzouzi, eliminato con il suo Marocco dalla Coppa d'Africa: da capire se il centrocampista marocchino e l'attaccante danese Odgaard, acquisto fresco di annuncio ufficiale, saranno convocati in vista della sfida con il Sassuolo di sabato.

In attacco, ballottaggio Saelemaekers-Urbanski per la fascia sinistra, Orsolini dovrebbe ritrovare la maglia da titolare a destra, con Zirkzee al centro. Ballottaggio Moro-Aebischer a centrocampo, dove Freuler e Ferguson viaggiano verso la conferma, così come Beukema, Calafiori e Kristiansen.



