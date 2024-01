Città 30: videocall Salvini-Lepore, avanti nel monitoraggio

Videocollegamento tra il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo lo schema di direttiva del Mit sui limiti di velocità che è stata trasmessa anche ad Anci. Gli staff del ministro e del sindaco riferiscono che è stata l'occasione, "in un clima cordiale e costruttivo", per fare il punto della situazione con l'obiettivo di tutelare la sicurezza senza danneggiare gli utenti della strada.

Sul punto, Salvini ha ribadito che i 30 all'ora generalizzati non sono coerenti con le indicazioni del Codice della strada e potrebbero causare più problemi che benefici. Il sindaco di Bologna ha avuto modo di illustrare l'impianto del provvedimento adottato a Bologna e gli elementi di coerenza con le norme vigenti e con lo schema di direttiva. Ha ribadito ampia disponibilità al confronto e alla collaborazione. Ministero e Comune "si scambieranno i materiali tecnici dei provvedimenti e proseguiranno insieme nel lavoro di monitoraggio".



