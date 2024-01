A Bologna la spesa al super sostiene le Due Torri

Da giovedì prossimo, 25 gennaio, in provincia di Bologna facendo la spesa si potranno sostenere le Due Torri. Coop Alleanza 3.0 ha lanciato una iniziativa che continuerà fino a metà giugno: negli oltre 50 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in rete con una serie di aziende del territorio, ovvero Alcisa - Salumifici Granterre, Dalfiume Nobilvini, Eridania, Filicori Zecchini, Il Poggio, Natural Salumi-Gruppo Bisanzio e Villani Salumi. Il 5% del costo di vendita dei loro prodotti acquistati negli oltre 50 negozi, super e iper del Bolognese andrà quindi al restauro della torre Garisenda e alla manutenzione della torre degli Asinelli.

"La Cooperativa ha scelto con il cuore di sostenere il restauro delle Due Torri che sono il simbolo di Bologna per eccellenza" ha spiegato Enrico Quarello, Direttore CSR, Comunicazione e Relazione con i Soci di Coop Alleanza 3.0 ringraziando le "aziende che hanno deciso di aderire al nostro appello" e o consumatori che aderiranno all'iniziativa.

