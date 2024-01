Giovani e lavoro, progetto Enel fa tappa a Piacenza

Tappa a Piacenza per "Energie per la scuola", il programma di formazione lanciato da Enel Procurement Italia per inserire i giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del gruppo elettrico. Al terzo anno di vita, il progetto è stato al centro di un incontro per gli studenti delle classi quinte dell'Isii 'Marconi' di Piacenza. Obiettivo del progetto forgiare le competenze e le risorse umane necessarie alla transizione energetica, favorendo l'orientamento dei giovani, formando le professioni del futuro.

Agli studenti dell'ultimo anno viene offerta la possibilità, dopo un colloquio con le imprese associate a Enel, di partecipare a un corso base multi-profilo di 120 ore, durante l'anno scolastico (più 40 ore post diploma) per l'acquisizione di un primo profilo specialistico. Il tutto finanziato dalle aziende coinvolte ed erogato dagli istituti di formazione certificati "Accredia". Alla conclusione del percorso formativo i ragazzi inizieranno l'attività lavorativa focalizzata sulle reti elettriche del futuro, per renderle sempre più efficienti, resilienti e digitalizzate, favorendo la transizione energetica del Paese.

Ad oggi il progetto ha fatto registrare già circa 500 studenti assunti o in via di assunzione in oltre trenta aziende, coinvolgendo oltre settanta scuole in tutta Italia.

"Si tratta di un progetto fortemente innovativo e stimolante - ha spiegato Giuseppe Macrì per Enel - perché non si limita a facilitare il rapporto tra mondo scolastico e lavorativo e fare orientamento, ma crea un vero e proprio percorso personalizzato per lo studente".

